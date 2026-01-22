«Динамо» оштрафует Скопинцева за неявку на первый сбор

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «Чемпионатом» прокомментировал отсутствие на первом зимнем сборе защитника Дмитрия Скопинцева.

Бело-голубые готовятся ко второй части сезона в Абу-Даби (ОАЭ).

«Мы на связи со Скопинцевым. Проблема его отсутствия на сборе — техническая, она неприятная. Причина в документе. Мы разбираемся», — сказал Пивоваров.

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев заявил, что Скопинцев обязательно будет оштрафован за неявку на сбор.

28-летний Скопинцев выступает за «Динамо» с 2020 года после перехода из «Краснодара». В нынешнем сезоне он провел 20 матчей в чемпионате и Кубке России, забил один мяч и отдал две передачи.

Ранее стало известно, что «Динамо» сыграет на сборах в Абу-Даби с китайским клубом «Шанхай Шэньхуа», который тренирует Леонид Слуцкий.