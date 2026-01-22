«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого сыграет с «Динамо»

Главный тренер китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался об участии своей команды в турнире BetBoom Dynamo Global Challenge, организованном в Абу-Даби (ОАЭ) московским «Динамо.

«Спасибо за приглашение. Рады участвовать в таком представительном турнире. Для нас это будет максимально полезный опыт», — сказал Слуцкий.

Тренер «Шанхай Шэньхуа» принял участие в совместной пресс-конференции с наставником «Динамо» Роланом Гусевым, которого ранее он жестко раскритиковал за то, что тот позволил себе дать нелицеприятную оценку работе своего предшественника, Валерия Карпина. Слуцкий заявил, что в его словах не было ничего личного, и это рабочая история. В свою очередь, Гусев отметил, что он критические слова услышал, принял и отрефлексировал их.

«Динамо» сыграет с «Шанхай Шэньхуа» 23 января. С еще одним китайским клубом, «Чэнду Жунчэн» бело-голубые померятся силами 26 января.

Ранее стало известно, что «Спартак» завершает трансфер латераля «Балтики» Владислава Сауся.