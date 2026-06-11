«Динамо» отказалось продать Тюкавина в «Зенит»
Инсайдер Карпов: «Динамо» отказалось Тюкавина в «Зенит» за 25 млн евро
Фото: [ФК «Динамо»]
«Зенит» пытался приобрести у московского «Динамо» форварда сборной России Константина Тюкавина. Петербуржцы предлагали за 23-летнего футболиста €25 млн в рассрочку, но получили отказ, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Воспитанник бело-голубых выступает за основу «Динамо» с 2021 года. Минувший сезон форвард начал с задержкой — восстанавливался после операции на крестообразных связках. Тюкавин провел 31 матч за «Динамо» в чемпионате и Кубке России, забив 13 мячей (10 — в РПЛ) и сделав шесть ассистов.
Контракт Тюкавина с «Динамо» действует до 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €17 млн.
Ранее Тюкавин заявил, что решение о его будущей карьере будет принимать руководство «Динамо». Футболист отреагировал на интерес к нему со стороны «Зенита»: «Если интересуются, значит, зарекомендовал себя».