Тюкавин отреагировал на информацию об интересе к нему «Зенита»

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны «Зенита». Футболист заявил «РБ Спорт», что сам не будет принимать решение о переходе — это прерогатива руководства клуба.

Сообщалось, что Тюкавин является одной из приоритетных целей «Зенита». Председатель правления клуба Константин Зырянов подтвердил, что летом «Зенит» будет искать усиление в линию атаки.

«Если интересуются, значит, зарекомендовал себя. Как могу относиться? У меня контракт с „Динамо“. Сам я не приду и не скажу, что ухожу. Это решать руководству. Если оно вдруг решит, что надо продать меня, значит, продадут», — сказал Тюкавин.

Контракт Константина Тюкавина с «Динамо» рассчитан до 2030 года. Портал Transfermarkt определяет стоимость 23-летнего форварда в €17 млн. В минувшем сезоне Тюкавин провел 31 матч за «Динамо», забил 13 мячей и отдал шесть передач.

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