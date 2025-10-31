«Динамо» поддержит своего канадского форварда, устроившего драку в матче с «Северсталью»

Пресс-служба ХК «Динамо» заявила «Матч ТВ», что клуб поддержит канадского нападающего Седрика Пакетта после его удаления в матче с «Северсталью».

29 октября «Динамо» обыграло «Северсталь» в очередном матче КХЛ со счетом 3:0, прервав 8-матчевую победную серию череповчан. В третьем периоде Пакетт был удален, заработав в общей сложности 14 минут штрафа за «грубость, оскорбление судей и недисциплинированное поведение».

В пресс-службе отметили, что поведение Пакетта обсудили внутри команды и никакие решения в СМИ выносить не будут.

«Клуб всегда поддерживает своих игроков, Седрик является важной частью московского «Динамо», — сказали в пресс-службе.

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» Седрик Пакетт проводит четвертый сезон в КХЛ и третий — в московском «Динамо». В нынешнем сезоне на его счету 9 (6+3) очков в 18 матчах и 34 минуты штрафа. В 2024 году Пакетт получил российское гражданство.

