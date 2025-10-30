Ковальчук не смог подобрать слова, чтобы оценить ситуацию в СКА
Илья Ковальчук: перестройка в СКА затянулась, клуб давно не выглядел так
Фото: [ХК СКА]
Олимпийский чемпион Илья Ковальчук в интервью «Матч ТВ» оценил ситуацию в петербургском СКА.
Команда с новым тренером Игорем Ларионовым находится вне зоны плей-офф, занимая девятое место в Западной конференции.
Ковальчук указал, что с новым тренерским штабом и большим количеством новых игроков требуется время для притирки, но перестройка явно затянулась.
«Но СКА давно не выглядел так… Даже слова не подберу. И не видно, за счет чего они смогут вернуться на тот уровень, где всегда была команда», — сказал знаменитый нападающий.
При этом Ковальчук выразил надежду, то Игорь Ларионов найдет способы встряхнуть команду.
