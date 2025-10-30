Ковальчук не смог подобрать слова, чтобы оценить ситуацию в СКА

Команда с новым тренером Игорем Ларионовым находится вне зоны плей-офф, занимая девятое место в Западной конференции.

Ковальчук указал, что с новым тренерским штабом и большим количеством новых игроков требуется время для притирки, но перестройка явно затянулась.

«Но СКА давно не выглядел так… Даже слова не подберу. И не видно, за счет чего они смогут вернуться на тот уровень, где всегда была команда», — сказал знаменитый нападающий.

При этом Ковальчук выразил надежду, то Игорь Ларионов найдет способы встряхнуть команду.

Ранее Игорь Ларионов пословицей объяснил изменения в игре капитана СКА Сергея Плотникова.