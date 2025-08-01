«Динамо» представило бразильца Рубенса, потроллив «Спартак»

Московское «Динамо» объявило о переходе бразильского полузащитника Рубенса Диаса из «Атлетико Минейро».

24-летний хавбек подписал пятилетний контракт. Рубенс обошелся «Динамо» в €9 млн. Также «Атлетико» может получить €3 млн в виде бонусов и 15% в случае перепродажи игрока.

«Динамо» представило новичка отсылками к знаменитым картинам великого фламандского живописца. Пресс-служба бело-голубых выложила ролик, в котором посетители воображаемой выставки рассматривают полотна с названиями известных картин Рубенса.

На одной из них — «Избиение младенцев» — изображена борьба динамовского форварда Константина Тюкавина с защитником «Спартака» Даниилом Денисовым.

Фото: [ ФК «Динамо» ]

Рубенс Диас в текущем сезоне провел 32 матча за «Атлетико Минейро» во всех турнирах, забив три мяча и отдав три передачи.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал о самых дорогих трансферах «Спартака».