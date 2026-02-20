«Динамо» продлило контракт с канадским форвардом Уилом

Московское «Динамо» еще на два года продлило контракт с 33-летним канадским нападающим Джорданом Уилом.

Канадец проводит в «Динамо» уже четвертый сезон. Его первым клубом в КХЛ был казанский «Ак Барс», откуда он и перешел в стан бело-голубых. До этого хоккеист пытался закрепиться в НХЛ, где провел 218 матчей за «Лос-Анджелес», «Филадельфию», «Аризону» и «Монреаль».

В «Динамо» лучшим для Уила стал сезон 2023/24, в котором нападающий набирал более одного очка за игру — 77 (30+47) баллов в 66 матчах. В текущем сезоне на счету форварда 46 (12+34) очка в 57 играх.

