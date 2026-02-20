«Питтсбург» решил предложить новый контракт 39-летнему Малкину

Руководство «Питтсбург Пингвинз» до конца олимпийской паузы проведет переговоры с нападающим Евгением Малкиным, сообщил журналист Давид Паньотта.

У 39-летнего хоккеиста по окончании сезона заканчивается действующее соглашение. В нем есть пункт о полном запрете на обмены. По данным источника, «Питтсбург» готов предложить Малкину новый контракт.

«Питтсбург» готовился уйти в перестройку, поэтому вполне реальным виделся обмен Малкина в команду-контендер в середине сезона. Однако команда показывает отличный хоккей, занимая пятое место в Восточной конференции, поэтому руководство решило отложить перезагрузку.

Евгений Малкин находится в отличной форме. Ветеран набрал 44 (13+31) очка в 41 матче. Малкин пропустил 15 игр из-за травмы, что не помешало ему остаться вторым бомбардиром команды после Сидни Кросби (59 очков).

Российский форвард всю карьеру в НХЛ, начиная с сезона-2006/07, проводит за «Питтсбург», с которым трижды выигрывал Кубок Стэнли.

Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что еще не принял окончательного решения по поводу дальнейшей карьеры.