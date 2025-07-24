«Динамо» пытается перехватить у «Спартака» защитника Зайнутдинова

По его данным, футболист сборной Казахстана уже вылетел в Москву для прохождения медосмотра.

Карпов отметил, что сумма трансфера составит €2,5 млн плюс бонусы. Сообщалось, что «Спартак» предлагал «Бешикташу» за игрока €3 млн, но турецкий клуб эта сумма не устроила.

Если трансфер Зайнутдинова состоится, то футболист перейдет в команду Валерия Карпина, под руководством которого уже играл в «Ростове». Вероятно, это обстоятельство и стало ключевым при выборе нового клуба.

В минувшем сезоне Зайнутдинов провел за «Бешикташ» 12 матчей, отметившись одной голевой передачей.

Ранее стало известно, что «Зенит» заявил бразильского полузащитника Вендела для участия в РПЛ в сезоне 2025/26.