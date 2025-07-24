«Зенит» заявил Вендела на новый сезон

Футболист, у которого срок контракта с «Зенитом» истекает только через три года, очень хотел перейти в бразильский клуб. Однако уже подписанный трансфер в «Ботафого» был аннулирован, не увенчались успехом и переговоры с «Фламенго». Бразилец приехал в «Зенит» из отпуска с огромным опозданием, всего за неделю до старта РПЛ.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Он провел 150 матчей за петербургский клуб во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал 36 результативных передач.

Сообщалось, что «Зенит» договорился о трансфере Вендела в саудовский «Аль-Иттихад» за сумму, превышающую €30 млн, однако бразилец отказался ехать в арабскую страну, предпочтя остаться в России.