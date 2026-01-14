«Динамо» уговорило вингера Бабаева не переходить в «Спартак»

Новое соглашение заключено до 2029 года с возможностью продления еще на один сезон. Действующий контракт футболиста истекал летом 2026 года, поэтому с января он получил право вести переговоры с другими клубами.

Сообщалось, что «Спартак» практически договорился о переходе Бабаева.

12 января стало известно, что Бабаева не оказалось в списках «Динамо» на первый предсезонный сбор в ОАЭ — его отправили тренироваться со второй командой. Кроме того, Бабаева удалили из командного чата.

После такого давления футболист подписал новый контракт с бело-голубыми, и вопрос о возможном переходе в стан конкурентов был закрыт.

«Рады, что продолжаем работать вместе», — говорится в заявлении пресс-службы «Динамо».

Ульви Бабаев в нынешнем сезоне провел 15 матчей за «Динамо» в чемпионате и Кубке России, в которых забил пять мячей.

Ранее член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин на встрече с командой сказал Бабаеву, чтобы тот даже не думал о переходе в «Спартак».