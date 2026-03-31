«Динамо» уволит главного тренера после вылета в первом раунде плей-офф
«СЭ»: «Динамо» уволит главного тренера Козлова после вылета в первом раунде
Московское «Динамо» уволит главного тренера Вячеслава Козлова после вылета команды в первом раунде Кубка Гагарина, сообщил «Спорт-Экспресс»
Москвичи проиграли серию минским одноклубникам со счетом 0-4. Впервые в истории «Динамо» покинуло плей-офф без единой победы.
По данным издания, клуб уже составил шорт-лист кандидатов и ведет с ними переговоры.
Вячеслав Козлов возглавил команду в ноябре 2025 года, сменив Алексея Кудашова, отставку которого объясняли разногласиями тренера с руководством. Козлов в интервью после четвертого матча с минчанами сказал, что с пониманием примет отставку. Он заявил, что проект «Динамо» в нынешнем виде изжил себя, и команде нужна перестройка.