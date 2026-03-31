Главный тренер «Динамо» анонсировал масштабную перестройку в клубе

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался по итогам четвертого матча серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина. Столичные хоккеисты завершили выступления в турнире, проиграв все четыре матча серии минским одноклубникам.

В четвертом матче белорусские динамовцы вырвали победу во втором овертайме (2:1).

«Думаю, нынешний проект «Динамо» изжил себя, и клубу нужна перестройка. Этот состав собирался давно, в нем много возрастных игроков. Вероятно, будут изменения. В том числе и в тренерском штабе», — сказал Козлов.

Специалист допустил свою отставку. Во всяком случае, поставленную руководством задачу он не выполнил — целью был выход в финал Кубка Гагарина.

Осенью Вячеслав Козлов занял место главного тренера вместо Алексея Кудашова. Козлов, бывший ассистентом Кудашова, рассказал, что пытался повлиять на это болезненное решение клуба, но этот вопрос был вне его компетенции.

По данным РИА Новости, к тренерской деятельности может вернуться Роман Ротенберг, работающий на данный момент в системе «Динамо».

