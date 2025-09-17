«Динамо» вернуло в тренерский штаб двукратного обладателя Кубка Стэнли Козлова

Бело-голубые расстались с занимавшим этот пост Ильнуром Гизатуллиным. При этом главный тренер Алексей Кудашов сохраняет свою должность.

53-летний Козлов уже работал в тренерском штабе «Динамо» с 2021 по 2025 год. Вячеслав Козлов — один из самых успешных российских хоккеистов в НХЛ. Он был важной частью «Русской пятерки» в «Детройт Ред Уингз», провел в заокеанской лиге 1182 матча, набрав 853 (356+497) очка.

«Динамо» неудачно стартовало в КХЛ, набрав в пяти матчах только три очка, и занимает предпоследнее место в Западной конференции. Ранее сообщалось, что в «Динамо» может произойти первая тренерская отставка в новом сезоне КХЛ. Среди кандидатов на замену Кудашову назывались Зинэтула Билялетдинов и Роман Ротенберг.