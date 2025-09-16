Первая тренерская отставка в КХЛ может произойти в «Динамо»

Первая тренерская отставка в КХЛ может произойти в московском «Динамо», сообщает «Спорт-Экспресс». В ближайшее время тренерский мостик может оставить Алексей Кудашов.

При этом отмечается, что тренеру могут дать несколько игр на исправление ситуации. «Динамо» потерпело четыре поражения в пяти матчах, набрав лишь три очка.

По данным издания, руководство бело-голубых рассматривает несколько кандидатур на замену Кудашову, среди которых выделяются Зинэтула Билялетдинов и Роман Ротенберг.

70-летний Билялетдинов всю карьеру игрока провел в «Динамо», позже он тренировал московский клуб, а также «Ак Барс» и сборную России. Роман Ротенберг по окончании сезона покинул петербургский СКА.

Ранее экс-хоккеист сборной России Евгений Артюхин объяснил, почему старт сезона провалил другой московский клуб, «Спартак».