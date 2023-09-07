Динклэйдж, Митт и другие: знаменитые люди с инвалидностью

Иностранные артисты часто выглядят безупречно. Может показаться, что они выиграли эту жизнь. Но часто мы забываем, что они обычные люди со своими человеческими проблемами.

Рассказываем о зарубежных звездах, которые столкнулись с инвалидностью.

Ар Джей Митт

Известный по сериалу «Во все тяжкие» актер Ар Джей Митт страдает от церебрального паралича. Болезнь не помешала ему начать карьеру: с раннего детства он следил за здоровьем и даже занимался спортом.

Фото: [ Richard Shotwell/AP/TASS ]

Уже тогда Митт заинтересовался профессией актера: он приходил на кастинги молодежных фильмов и сериалов и даже появился в нескольких эпизодах «Ханны Монтаны». Вскоре молодой артист получил роль сына Уолтера Уайта и прославился.

Кристофер Рив

Американский актер Кристофер Рив, сыгравший супермена в одноименном фильме, стал инвалидом после того, как упал с лошади. Он сломал шейные позвонки, получил травму спинного мозга и остался парализован ниже плеч до конца жизни.

Фото: [ ASSOCIATED PRESS/TASS ]

Из-за неудачного падения Рив не мог самостоятельно дышать, а его сердце билось благодаря электростимулятору. После произошедшего актер не хотел жить, но близкие помогли ему справиться. Он взялся за сценарии фильмов и даже стал режиссером фильма «В сумерках».

Эйми Маллинз

Звезда сериала «Очень странные дела» Эйми Маллинз лишилась части ног, когда была ребенком. Из-за врожденной гемимелии врачи ампутировали ей ноги ниже колена и предрекли жизнь в инвалидном кресле.

Фото: [ Scott Garfitt/AP/ТАСС ]

Но уже в возрасте двух лет Маллинз научилась ходить на протезах и занялась спортом. Еще в детстве она увлеклась актерским искусством, а в 26 лет попала на съемки фильма «Кремастер 3». С тех пор она делает большие успехи в кино.

Питер Динклэйдж

Известный по сериалу «Игра престолов» американский актер Питер Динклэйдж родился с наследственным генетическим заболеванием — ахондроплазией. Именно из-за него 54-летний артист имеет рост всего 135 см.

Фото: [ CLEMENS BILAN/EPA/TASS ]

Болезнь стала большим препятствием в жизни Динклэйджа. Он признался, что был озлоблен из-за низкого роста в подростковом возрасте. В будущем актер принял себя таким, какой он есть, и начал карьеру в кино с второстепенных ролей.

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