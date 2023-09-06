Джеймс Франко, Дуйэн Джонсон и Дензел Вашингтон: зарубежные звезды, у которых несколько высших образований

В интернете мы часто натыкаемся на поразительные истории успеха зарубежных знаменитостей, которые бросили учебу и построили карьеру благодаря своему характеру и стремлению. Однако далеко не все звезды рисковали ради будущей популярности.

Рассказываем про известных людей с несколькими высшими образованиями.

Дензел Вашингтон

Знаменитый американский актер Дензел Вашингтон всегда тянулся к учебе: во время своего первого обучения в вузе он увлекался медициной и биологией, а после проявил интерес к журналистике. Свой первый диплом будущий актер получил в Фордемском университете со степенью бакалавра журналистики.

Фото: [ AP/TASS ]

Позже Вашингтон неожиданно пошел учиться в консерваторию, но после перешел к съемкам на телевидении. Увлечение медициной помогло актеру сняться в сериале про больницу «Сент-Элсвер».

Дуэйн Джонсон

Американский актер и звезда фильмов «Форсаж» и «Зубная фея» Дуэйн Джонсон всегда увлекался спортом и даже снимался в телепрограмме о рестлинге. Но мало кто знает, что, помимо спортивных достижений, у Джонсона есть успехи в образовании.

Фото: [ AP/TASS ]

У актера целых две степени бакалавра. Оба диплома Дуэйн получил в Университете Майами: один по программе криминологии и психологии, а второй — по физиологии.

Пол Джаматти

Известный по фильмам «Разлом Сан-Андреас» и «Нокдаун» голливудский актер Пол Джаматти окончил Йельский университет со степенью бакалавра, где изучал английский язык и играл в местном театре.

Фото: [ avatars.mds.yandex.net ]

Позже Джаматти поступил в Йельскую школу драмы, где полностью посвятил себя театральным постановкам и получил степень магистра изящных искусств.

Джеймс Франко

Звезда фильмов «127 часов» и «Человек-паук» Джеймс Франко изучал английский язык в Калифорнийском университете и даже получил степень бакалавра. Позже Франко увлекся литературой и несколько лет учился в Колумбийском университете, где получил степень магистра.

Фото: [ Zuma\TASS ]

Получив дипломы о высшем образовании, будущий актер не оставил учебу. Он начал изучать кинопроизводство, занялся живописью и даже пошел на курсы актерского мастерства. Последнее и определило будущую карьеру Франко.

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