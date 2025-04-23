В Новосибирске расследуют жалобы на домогательства тренера в отношении юных фигуристкок

Мама 12-летней новосибирской фигуристки Дарьи Антоновой рассказала РИА Новости о приставаниях тренера Константина Медовикова к ее дочери во время тренировок.

«Лез под майку, целовал в губы, трогал за грудь. Один раз за грудь укусил», — заявила Татьяна Антонова.

По ее словам, на всероссийских соревнованиях «Красноярские узоры», где Дарья заняла второе место, тренер прижал к себе ребенка, дважды коснувшись области груди. Этот эпизод оказался в официальной трансляции соревнований.

Антонова также сообщила о жалобах на тренера со стороны других родителей. Женщины написали заявление. В СК по Новосибирской области сообщили о начале проверки в отношении тренера.

Медовикова на данный момент отстранили от работы с детьми, но он все еще занимает должность в региональной федерации.

Ранее родители фигуристов из академии «Ангелы Плющенко» обвинили в непристойном поведении бывшего тренера Сергея Розанова.