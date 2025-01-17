Директором Пушкинского музея официально назначили Ольгу Галактионову

Новым руководителем Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина стала Ольга Галактионова. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава Министерства культуры Ольга Любимова.

Министр заявила, что новым главой музея имени Пушкина становится Ольга Галактионова.

«Желаю успехов на новом посту!» — указала она.

До этого новый директор возглавляла Государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО. Она также занималась организацией культурных мероприятий.

Ранее уже сообщалось, что Елизавета Лихачева, которая почти год руководила Пушкинским музеем, решила оставить свой пост. Галактионову сразу прочили на освободившееся место.