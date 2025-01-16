Лихачева заявила, что покинет пост гендиректора ГМИИ им. А. С. Пушкина

Директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, расположенного в центре Москвы, Елизавета Лихачева, которая заняла этот пост в марте 2023 года после Марины Лошак, занимавшей должность директора с 2013 года, сообщила в интервью телеканалу РЕН о своем решении оставить должность.

По информации от источника, близкого к РЕН ТВ, новым руководителем Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина станет Ольга Галактионова. Ранее она занимала должность руководителя Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО.

«Да, это правда, я покину пост директора музея», — ответила Лихачева на соответствующий вопрос журналистов.

С 2021 года Ольга Галактионова занимала пост руководителя РОСИЗО. До этого она занималась организацией культурных мероприятий. В частности, она принимала активное участие в реализации масштабных выставок и театральных проектов, посвященных Году театра в России.

Ранее сообщалось, что Красногорский филиал Музея Победы подготовил десятки выставок и мероприятий в 2025 году.