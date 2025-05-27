Дисквалифицированная пловчиха Саламатина призналась в сознательном употреблении допинга
Российская пловчиха Саламатина призналась в намеренном употреблении допинга
Фото: [Валерия Саламатина (в центре)/Федерация водных видов спорта России]
Российская пловчиха Валерия Саламатина в разговоре с телеграм-каналом «Mash на спорте» призналась, что сознательно употребляла запрещенные препараты и не была удивлена дисквалификации.
26-летняя спортсменка сообщила, что завершает карьеру.
В пробе Саламатиной, сданной 9 марта 2025 года, был обнаружен запрещенный фуросемид, который ускоряет вывод из организма других препаратов. Спортсменка не стала уточнять, употребление какого именно препарата она пыталась скрыть.
После положительной допинг-пробы Саламатина получила двухлетнюю дисквалификацию.
Валерия Саламатина является победительницей Универсиады и двукратным серебряным призером чемпионата Европы.
Ранее пловчиха Анна Егорова поставила под сомнение критерии отбора на чемпионат мира.