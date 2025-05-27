Диспетчер «Спартака» Барко хочет вернуться в Южную Америку, чтобы быть на виду у тренера сборной

Полузащитник «Спартака» Эсекиэль Барко хочет вернуться в Южную Америку, чтобы быть на виду у главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони, сообщает RTI Esporte.

Барко не оставляет надежды сыграть на чемпионате мира в 2026 году.

В услугах диспетчера заинтересован «Фламенго». Правда, бразильцев смущает цена в €16 млн, которую выставил за Барко «Спартак». При этом «Фламенго» готов платить аргентинцу €120 тыс. в месяц — столько, по данным издания, Барко получает в России.

Барко провел в РПЛ 27 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал семь передач. Еще два гола и два ассиста у аргентинца в девяти матчах Кубка России.

«Спартак» приобрел полузащитника у «Ривер Плейта» за €14 млн. В такую же сумму оценивает игрока портал Transfermarkt. Контракт красно-белых с Барко действует еще два года.

Кроме того, «Спартак» может лишиться лучшего бомбардира РПЛ Манфреда Угальде, к которому есть интерес со стороны целого ряда европейских клубов.