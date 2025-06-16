Дюплантис в 12-й раз улучшил рекорд мира в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис в 12-й раз в своей карьере побил мировой рекорд в прыжках с шестом.

На этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме 25-летний спортсмен преодолел планку на высоте 6 метров 28 сантиметров, на один сантиметр превзойдя собственное достижение, установленное в феврале в французском Клермоне.

Невероятный швед уже несколько лет соревнуется, по сути, с самим собой. Так, в Стокгольме никто из его соперников не смог добраться до шестиметровой отметки. Ставший вторым Кертис Маршалл из Австралии завершил соревнования на высоте 5 метров 90 см, у занявшего третье место Менно Влона из Нидерландов — 5 метров 80 сантиметров.

Дюплантис является двукратным олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом мира в закрытых помещениях.

Ранее сообщалось, что победитель Лиги чемпионов УЕФА ПСЖ разгромил «Атлетико» на старте клубного чемпионата мира.