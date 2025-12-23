Для Гуменника и Петросян перед Олимпиадой организуют еще один турнир

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе рассказал ТАСС о помощи, которую ФФККР окажет Петру Гуменнику и Аделии Петросян в подготовке к Олимпийским играм в Милане.

На недавнем чемпионате России в Санкт-Петербурге Гуменник и Петросян заняли первые места, но их прокаты не были идеальными.

«Предложим организовать для них еще один турнир. Чтобы у ребят была еще одна возможность прокататься на зрителях. Это важно, потому что сейчас по нашему календарю будет небольшой перерыв. Но мы чувствуем эту необходимость», — сказал Сихарулидзе.

Ранее тренер Александр Жулин отметил, что на чемпионате России судьи завысили оценки Петру Гуменнику: лично ему больше понравились выступления Евгения Семененко и Марка Кондратюка. Аделию Петросян арбитры поставили на первое место, при том что в произвольной программе спортсменка допустили ошибки на трех элементах ультра-си.