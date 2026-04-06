Дмитрий Дибров рассказал, что хотел сделать с Романом Товстиком после признания экс-жены Полины

Телеведущий Дмитрий Дибров в шоу «Секрет на миллион» на телеканала НТВ впервые рассказал о конфликте с бизнесменом Романом Товстиком — новым мужчиной бывшей жены Полины. Ссора произошла после того, как Полина призналась, что у нее начались отношения с другим, и Дибров узнал, что знаком с этим человеком, сообщает Super.ru.

Дмитрий и Полина отправилась в романтический отпуск на Сейшелы, но после возвращения модель сделала шокирующее признание: она начала отношения с другим мужчиной. Дмитрий, услышав имя Романа Товстика, был потрясен.

«Я сказал: "Пусть он сюда придет, я ему въеду"», — рассказал Дибров.

Встреча все-таки состоялась: Товстик сам пришел к Диброву домой. Как признался телеведущий, обстановка была напряженной, но до драки дело не дошло — Дибров ограничился жесткими ругательствами. Роман, в свою очередь, прямо заявил, что будет жить с Полиной.

Дибров признался, что тяжело переживает развод, так как у него рухнули все ожидания от семейной жизни. Телеведущий не скрывает, что обижен и разочарован, но вынужден смириться с выбором бывшей супруги.

Ранее Дмитрий Дибров оскорбил ведущую шоу «Секрет на миллион» Леру Кудрявцеву из-за Полины Дибровой.