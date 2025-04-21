Дмитрий Маликов посвятил Александру Овечкину одну из своих первых песен

Певец и композитор Дмитрий Маликов рассказал ТАСС, что решил посвятить хоккеисту Александру Овечкину одну из своих ранних песен.

Народный артист России признался, что давно дружит с семьей Овечкина и поздравлял нападающего «Вашингтон Кэпиталз» с его рекордом.

«Возможно ли посвятить Овечкину песню или что-то похожее? Я ему посвящу свою самую лучшую песню „Сторона родная“», — сказал Маликов.

В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги, обойдя Уэйна Гретцки. В следующих матчах россиянин довел планку рекорда до 897 голов.

В Вашингтоне в честь рекорда 11 апреля провозгласили Днем Алекса Овечкина. Всю свою заокеанскую карьеру Овечкин провел за клуб из столицы США.