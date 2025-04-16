В Вашингтоне провозгласили День Алекса Овечкина 11 апреля

Глава администрации Вашингтона Мюриэл Боузер своим распоряжением провозгласила 11 апреля Днем Алекса Овечкина. Официальное заявление и указ были размещены в ее аккаунте в социальной сети X.

В тексте указа подчеркивается, что весь Вашингтон присоединяется к поздравлениям в адрес Овечкина в связи с его выдающимся достижением. Также выражается благодарность за годы, которые он посвятил игре за команду «Вашингтон Кэпиталз» в Национальной хоккейной лиге.

Стоит напомнить, что 6 апреля российский форвард команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в игре против «Нью-Йорк Айлендерс» установил новый рекорд НХЛ по количеству голов, забитых в регулярных чемпионатах.

Забросив свою 895-ю шайбу, он обошел предыдущего рекордсмена Уэйна Гретцки (894). На сегодняшний день Овечкин имеет на своем счету 896 голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Ранее сообщалось, что Овечкин заработал за карьеру более $160 млн.