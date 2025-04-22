Дмитрий Медведев поставил диагноз бывшему вратарю Гашеку

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление бывшего хоккейного голкипера Доминика Гашека о том, что он угрожал убийством известному русофобской позицией спортсмену.

«Дмитрий Анатольевич считает, что бывший вратарь Гашек страдает тяжелой формой психического заболевания: русофобией в форме бреда преследования», — заявил ТАСС помощник Медведева Олег Осипов.

Гашек заявил, что отравил официальные письма в МОК и ИИХФ, в которых предупредил, что Медведев хочет его убить. Так бывший хоккеист воспринял пост экс-президента РФ: «Ждем суицида безумного чеха Гашека». Медведев написал его после рекорда Александра Овечкина в НХЛ.

Ранее Гашек призывал не праздновать достижение российского хоккеиста и обвинял НХЛ в том, что лига позволяет россиянам выступать за свои клубы.