Доминик Гашек заявил, что экс-президент РФ Медведев угрожал его убить
Доминик Гашек сообщил в МОК и ИИХФ, что Медведев хотел его убить
Фото: [соцсети]
Бывший хоккейный вратарь Доминик Гашек, известный своей крайне русофобской позицией, заявил, что бывший президент России Дмитрий Медведев угрожал ему убийством.
В своей соцсети Гашек сообщил, что отправил официальные письма об угрозе убийства в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея (ИИХФ).
Дмитрий Медведев написал после рекорда Александра Овечкина в НХЛ: «Ждем суицида безумного чеха Гашека». Чех назвал достижение российского хоккеиста «рекламой специальной военной операции»* и пост Медведева воспринял как угрозу убить его.
Ранее Гашек обвинил президента США Дональда Трампа в государственной измене.
* формулировка изменена в соответствии с законами РФ