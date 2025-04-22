Доминик Гашек заявил, что экс-президент РФ Медведев угрожал его убить

Бывший хоккейный вратарь Доминик Гашек, известный своей крайне русофобской позицией, заявил, что бывший президент России Дмитрий Медведев угрожал ему убийством.

В своей соцсети Гашек сообщил, что отправил официальные письма об угрозе убийства в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея (ИИХФ).

Дмитрий Медведев написал после рекорда Александра Овечкина в НХЛ: «Ждем суицида безумного чеха Гашека». Чех назвал достижение российского хоккеиста «рекламой специальной военной операции»* и пост Медведева воспринял как угрозу убить его.

Ранее Гашек обвинил президента США Дональда Трампа в государственной измене.

* формулировка изменена в соответствии с законами РФ