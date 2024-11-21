SHOT: Муцениеце не забирает сына у Прилучного, так как он не хочет жить с мамой

Агата Муцениеце не забирает сына у Павла Прилучного уже целый месяц, так как их общий ребенок не желает жить с матерью, сообщил SHOT.

Согласно решению суда, 11-летний Тимофей остается с Агатой, однако актрисе выдали исполнительный лист, который, по информации защиты Прилучного, Муцениеце не представила до сих пор, хотя с того времени прошло уже 30 дней.

Адвокат Павла предполагает, что Агата уклоняется от этого, чтобы не было задокументировано, что Тимофей решительно отказывается переезжать к матери.

Это, по его мнению, может повлиять на итоговое решение суда. С момента получения исполнительного листа, по словам адвоката, Агата не пыталась связаться с сыном, а также не делала попыток увидеться с ним.

В разговоре с нами адвокат Агаты подтвердил, что Тимофей не хочет жить с матерью. Он отметил, что многое зависит от понимания родителей, кто из них будет с ребенком.

Защита считает, что возвращать исполнительный лист нецелесообразно, так как его предписания нельзя выполнить. Адвокат предлагает обсудить ситуацию за столом переговоров с психологом. В данный момент ведется судебная психологическая и педагогическая экспертиза для определения места жительства ребенка, результаты которой ожидаются к январю 2025 года.

Ранее Агата Муцениеце призналась, что не была примерной матерью для своего сына.