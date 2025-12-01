Дмитрий Сычев оставил президентский пост в «Иртыше»

Знаменитый в прошлом нападающий «Спартака», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев сообщил, что он оставляет пост президента омского «Иртыша».

По итогам осенней части чемпионата Второй лиги команда пробилась в группу «Золото» дивизиона «А».

«Моя история на посту президента «Иртыша» закончилась. Прежде всего, благодарю губернатора Омской области Виталия Павловича Хоценко, который сохранил для Омска профессиональный футбол. Для меня это был важный период в жизни. Я родился в Омске и делал здесь первые шаги в футболе. И работа в «Иртыше» для меня была очень важным и ответственным делом, которому я отдавал много сил и времени», — говорится в обращении Сычева.

Экс-президент «Иртыша» в эфире «Матч ТВ» заявил, что пока не загадывает по поводу своего будущего. При этом 42-летний Сычев сказал, что его ждут новые вызовы. Комментатор Дмитрий Генич предположил, что Сычев может получить место в руководстве «Локомотива», где недавно сменился генеральный директор.

