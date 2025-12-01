Талалаев ответит за оскорбительный жест в матче со «Спартаком»

Талалаев получил красную карточку в матче 17-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0). Вначале он был наказан предупреждением, а затем, по сигналу резервного арбитра, тренера удалили за неприличный жест: Талалаев ударил левой рукой по согнутой в локте правой руке. Якобы он произнес при этом: «Все равно вы не выиграете». В оригинале было употреблено нецензурное слово.

За несколько минут до этого «Балтика» осталась в меньшинстве после прямой карточки полузащитнику Ираклию Манелову, который грубо сфолил на спартаковце Руслане Литвинове.

«Балтика» занимает пятое место в РПЛ, набрав 32 очка и на пять баллов отставая от лидирующего «Краснодара».

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев предположил, что тренер Талалаев мог бы навести порядок в московском «Динамо».