Дмитровские локации и усадьбы станут частью новой версии «Войны и мира» Андреасяна

Живописные окрестности Дмитрова на время превратились в съемочную площадку с мировым именем, сообщает REGIONS . В деревне Борносово стартовали съемки новой экранизации бессмертного романа Льва Толстого «Война и мир». За амбициозный проект взялся режиссер Сарик Андреасян, известный зрителю по кассовым комедиям «Холоп», сериалу «Кухня» и мистической трилогии «Гоголь».

Выбор места для съемок оказался неслучайным и наполненным глубоким символизмом. Всего в нескольких километрах от Борносово расположены усадьбы, хранящие память о великом писателе. В Никольском-Обольянинове (деревня Подьячево) Лев Николаевич не раз останавливался и совершал долгие прогулки в соседнее Языково. А в усадьбе Апраксиных в Ольгово и вовсе бывал регулярно. Создатели фильма явно рассчитывают, что дух толстовской эпохи поможет достичь нужной атмосферы.

Создатели фильма обещают зрителю не просто очередную экранизацию, а бережное возвращение к истокам. Главный акцент сделан на исторической достоверности: костюмы, язык, этикет и внутренний мир героев будут максимально приближены к тому, как их задумывал автор. По замыслу режиссера, в центре сюжета окажутся не только масштабные батальные сцены, но и вечные темы любви, чести, предательства и судьбы России в эпоху наполеоновских войн.

Стали известны и имена исполнителей главных ролей. Образ Наташи Ростовой примерит на себя Полина Гухман, которую зрители могли видеть в сериалах «Резервация», «Москва слезам не верит. Все только начинается» и «Комбинация». Андрея Болконского сыграет Станислав Бондаренко, роль обольстительного Анатоля Курагина досталась Матвею Лыкову, а Николая Ростова воплотит на экране Александр Метелкин. Остальные члены актерской команды пока держатся в секрете.

Увидеть результат масштабной работы зрители смогут не скоро. Премьера фильма запланирована на 18 февраля 2027 года. У создателей есть время, чтобы до мелочей воссоздать атмосферу XIX века прямо в подмосковной глубинке.

