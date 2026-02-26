«Малыш» с Глебом Калюжным: как снимали военную драму прямо на руинах «Азовстали»

В широкий прокат в России 26 февраля вышла военная драма «Малыш» с Глебом Калюжным в главной роли, сообщил ТАСС. Картина рассказывает историю аполитичного рэпера из Донецка, который принимает решение отправиться добровольцем в Мариуполь.

Это одна из первых кинолент, съемки которой проходили непосредственно на местах боев за город, включая промышленную зону завода «Азовсталь».

Производством фильма занимались кинокомпании «Бибиджи» и «Грифон». Съемочная группа работала в Донецке, Мариуполе и Крыму, чтобы максимально достоверно передать атмосферу и события.

Главному герою всего 18 лет. Он не готовился стать солдатом, но, когда пришла весть, что его мать оказалась в числе мирных жителей, запертых в Мариуполе, он принимает единственно возможное для себя решение — во что бы то ни стало пробраться в осажденный город и спасти ее.

