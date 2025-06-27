«Дно команде обеспечено»: в Сети обсуждают новые назначения в руководстве «Ижстали»
В Сети обсуждают новые назначения в руководстве хоккейного клуба «Ижстали»
Фото: [pxhere.com]
Пользователи соцсетей обсуждают ряд кадровых назначений, которые затронули руководство хоккейного клуба «Ижсталь», сообщил udm-info.ru.
Главным тренером хоккейной «Ижстали» назначен Рамиль Сайфуллин, которые ранее уже имел опыт работы в занимаемой должности, сообщил телеграм-канал хоккейного клуба.
«Пост главного тренера займет воспитанник ижевской школы хоккея, мастер спорта России и Казахстана, чемпион России и Казахстана Рамиль Сайфуллин. Возглавлял тренерский штаб „Ижстали“ в сезонах 2019/20, 2021/22, 2022/23», — сообщил телеграм-канал хоккейного клуба.
Кроме того, в команде назначен новый спортивный директор, помощники главного тренера, тренер вратарей, тренер-видеоаналитик и тренер по физической подготовке. Пользователи соцсетей оставляют комментарии о кадровых ротациях. Некоторые из них — прогноз, что теперь команде не удастся достичь высоких результатов.
«Дно команде снова обеспечено. Одни и те же грабли», — констатировал болельщик.
Один из пользователей высказал мнение, что новоназначенные лица — преимущественно земляки игроков. По его мнению, они не заинтересованы в престижности команды, что вызывает удивление. Другой болельщик отметил, что новые изменения — неуважение по отношению к группе поддержки хоккейной команды. Еще один пользователь провел аналогию с басней Андрея Крылова «Квартет».
«А вы, ребята, как не садитесь, все же в музыканты не годитесь», — подытожил дискуссию пользователь соцсети.
Издание напомнило, что по итогам первенства ВХЛ 2024-205 годов «Ижсталь» заняла 31-е место. Всего в рейтинге было 33 позиции.
Ранее сообщалось, что подмосковный «Витязь» официально объявил о приостановке своего участия в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).