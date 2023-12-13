До конца декабря в Домодедово откроют новый крытый футбольный манеж

Строительство крытого футбольного манежа в составе спортивного комплекса «Авангард» завершается в подмосковном Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минстройкомплекса.

В настоящее время идет пусконаладка инженерных систем и оборудования, расстановка мебели. Стройготовность составляет уже более девяносто пяти процентов.

Ожидается, что данный объект станет первым в регионе крытым манежем с полноразмерным футбольным полем. Он рассчитан на единовременное занятие шестидесяти человек. Его общая площадь чуть более шести тысяч квадратных метров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье продолжают разрабатывать дополнительные меры поддержки многодетных семей.