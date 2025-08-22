«До сих пор бегут мурашки»: американец Оши вспомнил легендарную серию буллитов против сборной России

Бывший нападающий сборной США Ти Джей Оши вспомнил об одной из самых ярких серий буллитов в истории хоккея.

На Олимпиаде-2014 в Сочи российская сборная уступила американцам (2:3 Б). По регламенту позволялось одному игроку выполнять послематчевые буллиты несколько раз. Ти Джей Оши совершил шесть попыток, четыре из них оказались удачными.

«Я практически помню все, что тогда происходило. Обычно мне нужно пересмотреть, чтобы вернулись эмоции, ощущения. Но этот момент запомнился сам по себе, потому что он стал настолько громким. Конечно, это был особенный момент в моей карьере. У меня до сих пор бегут мурашки», — рассказал Оши.

На Играх в Сочи сборные США и России остались без медалей. Российская сборная уступила в четвертьфинале Финляндии (1:3), а американцы проиграли в полуфинале будущим чемпионам канадцам (0:1), а затем в матче за третье место ­— финнам (0:5).

38-летний Оши летом объявил о завершении карьеры. В НХЛ он выступал за «Сент-Луис Блюз» и «Вашингтон Кэпиталз», проведя 1010 матчей и набрав 695 очков.

