Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса показала, как кормит грудью трехлетнего ребенка и попала в скандал

Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, 37-летняя Румер Уиллис, ответила хейтерам, критикующим ее стиль воспитания. Она опубликовала видео, на котором кормит грудью свою трехлетнюю дочь Луетту, сообщает Super.ru.

Румер родила Луетту в 2023 году в отношениях с музыкантом Дереком Ричардом Томасом. Пара закрутила стремительный роман в конце 2022-го, но в августе 2024-го Уиллис подтвердила, что они расстались. Сейчас актриса воспитывает дочь одна и не стесняется демонстрировать естественные процессы материнства, даже если они вызывают споры.

«Когда кто-то начинает судить мое родительство», — написала Румер.

Помимо воспитания, девушка столкнулась и с другими вызовами. Ранее она опровергла слухи о финансовой поддержке со стороны знаменитых родителей. После публикации видео со своим «бесконечным» списком дел Румер объяснила, что работает на четырех разных работах.

Тем временем состояние ее отца Брюса Уиллиса остается тяжелым. Актер страдает лобно-височной деменцией и живет в отдельном доме под круглосуточным присмотром команды специалистов.

