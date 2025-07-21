Дочь Игоря Ларионова променяла Лондон на Москву

Ларионов сказал, что ему было непросто адаптироваться к жизни в Москве, когда он переехал сюда из Воскресенска в 20-летнем возрасте, но затем столица «приняла» его.

«Я жил в разных странах — в Канаде, например, где хоккей чуть ли не религия. Но теперь с уверенностью могу сказать: Москва — один из лучших городов мира. Она сильно изменилась. Красота, безопасность, спорт в шаговой доступности — здесь есть все», — заявил Ларионов.

Также он добавил, что для него особенно ценно, что и семья находится здесь. В частности, младшая дочь Дайана переехала в Москву из Лондона с мужем-иностранцем, супруги решили остаться в России. По словам Ларионова, это дорогого стоит.

У Игоря Ларионова две дочери — Алена и Дайана, а также сын Игорь, который является хоккеистом СКА.

Ранее бывший хоккеист Максим Рыбин раскритиковал Игоря Ларионова за то, что он забрал сына в свою команду.