Дочь Кати Лель определилась с будущей профессией

17-летняя дочь российской певицы Кати Лель определилась с будущей профессией: девушка решила стать стоматологом, сообщает KP.RU. Сейчас она активно готовится к поступлению в медицинский вуз.

По словам самой Лель, чтобы успешно сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ), ее дочь занимается допоздна, иногда даже сидит за учебниками до четырех часов утра. Для подготовки она выбрала онлайн-репетиторов.

Катя Лель рассказала, что не влияла на выбор дочери. Певица считает, что каждый человек имеет свою судьбу, и поддерживает ребенка в его решении. При этом артистка не настаивает на том, чтобы дочь поступала на бюджет. Главное — чтобы ей было интересно.

Помимо учебы дочь певицы уже задумывается о будущем: она интересуется, когда у нее появится собственная квартира.

Напомним, Лель родила дочь от предпринимателя Игоря Кузнецова в 2009 году. В 2023-м году пара рассталась. Певица рассказывала, что причиной развода является пристрастие Кузнецова к алкоголю. Год назад бывший муж артистки пропал без вести во Франции.

Ранее Маруся Левкина объяснила необычный характер дочери.