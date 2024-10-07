Уехавшая из РФ звезда сериала «Беспринципные» закрывает свое ИП

Звезда сериала «Беспринципные» Ингеборга Дапкунайте, покинувшая Россию, закрывает свое индивидуальное предпринимательство в стране. Актриса также погасила долг перед российскими налоговыми органами, чтобы окончательно порвать все связи с РФ, сообщил SHOT.

Дапкунайте подала заявление о ликвидации своего ИП 4 октября. Кроме того, она перечислила более 500 тыс. руб. в ФНС, чтобы погасить свою задолженность.

Ранее налоговые службы приостановили деятельность детской «Скиллз академии», основанной Ингеборгой, поскольку актриса не предоставляла отчеты о деятельности за последние годы.

В этой академии детей обучали английскому языку, скорочтению и готовили к школе. Теперь у актрисы в России не осталось никакого бизнеса.

Дапкунайте родилась в Вильнюсе, а ее родители проживали в Москве. Она некоторое время работала в Лондоне, после чего активно снималась в российских фильмах и сериалах.

Актриса покинула РФ после начала специальной военной операции.

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