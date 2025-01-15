Дочь Марка Захарова пожаловалась на отказ дирекции «Ленкома» в спектаклях

Александру Захарову сняли со всех ролей в театре «Ленком Марка Захарова». Об этом она рассказала ТАСС.

По утверждению актрисы, после смерти отца ее постепенно убирали из различных спектаклей, где она была задействована. Дошло до того, что она выходила на сцену раз полгода. И вот ее окончательно вычеркнули из списка актеров.

«Меня не уволили, меня убрали из всех спектаклей. Я играть, видимо, больше не буду», — указала она.

Захарова добавила, что недавно в дирекции театра заявили о том, что ее вообще не должно быть на сцене этого театра. Она также сообщила, что отработала в «Ленкоме» 42 года. По ее мнению, со сцены выдавливают тех артистов, на которых массово идет зритель. В качестве примера она привела Дмитрия Певцова, фотографию которого даже убрали из театрального фойе.

Ранее в пресс-службе театра объяснили, почему убрали Певцова из списка звезд «Ленкома». Актер еще три года назад уволился из этого театра в связи с тем, что стал депутатом Госдумы. Все это время его фото продолжало висеть в фойе по ошибке.