Дочь Михалкова и актер Аверин официально стали народными артистами РФ

Новые статусы получили три российских актера. По указу президента почетное звание народного артиста Российской Федерации присваивается Анне Михалковой, дочке режиссера Никиты Михалкова, а также актерам Александру Олешко и Максиму Аверину. Каждый из них внес большие заслуги в развитие кинематографического, театрального и другого российского искусства.

Анна Михалкова вошла в топ-10 лучших актрис страны, в том числе за роли в проектах «Сибирский цирюльник», «Екатерина Великая», «Вертинский» и так далее.

Александр Олешко запомнился как пародист и ведущий шоу «Большая разница», а также как один из видных вещателей на Первом канале. Видными были роли в фильмах «Турецкий гамбит», «Достоевский» и сериале «Папины дочки».

Максим Аверин в первую очередь известен широкому зрителю по сериалу «Глухарь, а также проектам «Кармен» и «Собор».

По распоряжению Путина почетного звания заслуженного артиста РФ удостоили преподавателя Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Павла Милюкова. Певица Анна Семенович была награждена медалью «За труды в культуре и искусстве».

Ранее сообщалось, что актеры Добровольская и Мадянов получили кинопремию «Ника» посмертно.