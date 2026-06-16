Умерла актриса Алиса Песоцкая, сыгравшая в фильме «О чем говорят мужчины»

На 55-м году жизни 3 июня скончалась актриса театра и кино Алиса Песоцкая, сообщает The Voice. О ее смерти не было известно две недели.

Артистка родилась 12 мая 1972 года в Москве. В 1998 году она окончила актерско-режиссерский курс Всероссийского фонда культуры. Ее творческий путь начался на сцене Молодежного камерного театра «Славичи», где она играла несколько лет.

В кино Песоцкая дебютировала довольно рано — в 1989 году она появилась в фильме Михаила Козакова «Визит дамы». Однако известность к ней пришла позже. Зрители запомнили актрису по роли дамы с собачкой в популярной комедии «О чем говорят мужчины», вышедшей в 2010 году. Также она снималась в сериалах «Врачебная тайна», «Атлантида», «Дом образцового содержания». Последней работой Песоцкой стала драма «СВОИ. Баллада о войне», где она исполнила роль медсестры.

Помимо актерской деятельности, Алиса работала креативным продюсером в кинокомпании «АС» («Алегри Синема»).

Накануне также стало известно о смерти другой актрисы — Татьяны Плетневой, которая ушла из жизни в 48 лет от рака печени.