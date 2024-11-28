Дочь Владимира Левкина отказывается верить в официальную версию смерти отца

По их словам, в 2013 году у артиста тоже был рецидив рака, но тогда ему удалось справиться с болезнью.

Семья скоропостижно скончавшегося певца Владимира Левкина не верит, что причиной его смерти стал рецидив онкологического заболевания.

Кроме того, говорит Виктория, старшая дочь экс-солиста «На-На», последнее время он хорошо себя чувствовал. Об этом она сообщила в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Родные звезды считают, что произошла врачебная ошибка.

Согласно заключению, официальной причиной смерти Левкина стала пневмония. Но все документы из больницы будет изучать судья.

Напомним, что в ночь с 14 на 15 ноября Левкина с кашлем и головной болью увезла скорая помощь. В субботу его перевели в реанимацию, а в воскресенье артист скончался.

Сообщается, что за несколько дней до смерти Левкин посещал пластического хирурга и делал несколько уходовых процедур.

Ранее сообщалось о том, что вдова Владимира Левкина объяснила свое странное поведение на похоронах.