Вдова Владимира Левкина объяснила свое странное поведение на похоронах

Напомним, внимание публики привлекло то, что Марина улыбалась на церемонии прощания, а ее голова не была покрыта платком. Кроме того, возмущение вызвали макияж и уложенные волосы женщины, сообщает «7Дней.ру».

Марина объяснила, что Владимир Левкин очень любил, когда она улыбается и терпеть не мог платки на голове.

Вдову экс-солиста группы «На-На» защитил друг семьи, журналист Феликс Грозданов. Он рассказал, что Левкин очень любил супругу и гордился ее красотой. Кроме того, он не хотел, чтобы жена и дочь страдали из-за его неизбежной кончины.

Владимир Левкин более десяти лет боролся с онкологическим заболеванием. Певец скончался 17 ноября в реанимации одной из московских больниц. Артиста похоронили 19 ноября на Троекуровском кладбище.

Ранее сообщалось о том, что звезда «Семнадцати мгновений весны» Дрожжина попала к медикам из-за серьезных проблем с сердцем.