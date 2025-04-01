Доказали, что не «девочки»: в матче «Крыльев» с «Локомотивом» сработали мотивационные распечатки

Нидерландский защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл перед матчем с «Локомотивом» развесил в раздевалке распечатки с комментарием Владислава Радимова после предыдущей игры самарцев. Об этом рассказал в своем телеграм-канале журналист и инсайдер Иван Карпов.

В 21-м туре «Крылья Советов» проиграли махачкалинскому «Динамо» со счетом 0:4. Радимов в интервью «РБ Спорт» заявил, что самарцы играли так, «как девочки — убирали ножки, боялись всего».

Мотивационные листки сработали. «Крылья» одержали одну из самых впечатляющих побед в своей истории, разгромив «Локо» со счетом 5:1. Один из мячей забил Бейл.

29-летний Гленн Бейл выступает за «Крылья Советов» с 2021 года. В 102 матчах за самарский клуб во всех турнирах голландец забил семь мячей и отдал девять передач.

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