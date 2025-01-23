Долг сбежавшего из России актера Смольянинова превысил 200 тыс. руб.

Задолженность актера Артура Смольянинова*, уехавшего после начала спецоперации, увеличилась на 50 тыс. руб. за полгода и превысила 200 тыс. руб., передает РИА Новости.

На июль 2024 года его долг составлял 164 тыс. руб., из которых почти 100 тыс. были связаны с кредитом. В настоящее время сумма задолженности по кредитам и непогашенным штрафам достигла почти 216 тыс. руб.

Установлено, что Смольянинов до сих пор не погасил кредит, а также не выплатил штраф в размере 30 тыс. руб., полученный за дискредитацию российской армии в 2022 году.

Дополнительно у Смольянинова имеется 28 штрафов ГИБДД на сумму 41,5 тыс. руб., среди которых три штрафа на общую сумму 1,5 тыс. руб. были назначены в этом месяце.

Ранее сообщалось, что в Басманный суд Москвы была подана апелляционная жалоба на заочный арест Артура Смольянинова по делу о распространении фейковой информации о вооруженных силах и разжигании ненависти.

*физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.