«Долго смеялся»: Мостовой вспомнил, как отреагировал на слова о шансах «Динамо» на чемпионство

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в разговоре с «Матч ТВ» припомнил, как перед началом сезона отреагировал на слова, что «Динамо» Валерия Карпина может претендовать на чемпионство.

В субботу, 1 ноября, в матче 14-го тура РПЛ «Динамо» не смогло переиграть в гостях казанский «Рубин». Более половины тайма бело-голубые играли в большинстве после удаления защитника казанцев Константина Нижегородова.

Мостовой указал, как недавно, играя в меньшинстве, «Спартак» сумел сравнять счет в матче с «Ростовом» и едва не добился победы, тогда как «Динамо», имея численное преимущество, практически не создало опасных моментов.

«Помню, как мне кто‑то сказал, что «Динамо» в этом сезоне может стать чемпионом, — я тогда долго смеялся», — сказал Мостовой.

«Динамо» набрало 17 очков в 14 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице.

